Ankara'da Otele Silahlı Saldırı
46 dakika önce
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlendi.
Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Çankırı
Caddesi üzerinde bulunan bir otele kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, otelin girişine mermilerin isabet ettiğini belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:31 Kaynak: AA
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