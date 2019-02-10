Son Dakika Haberleri: Ankara'da Otele Silahlı Saldırı

Ankara'da Otele Silahlı Saldırı

46 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlendi.

Ankara'da Otele Silahlı Saldırı, System.String[]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlendi.

Çankırı Caddesi üzerinde bulunan bir otele kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, otelin girişine mermilerin isabet ettiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:31 Kaynak: AA

Çankırı, Altındağ, Ankara, Güncel
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