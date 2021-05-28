Ankara'da "Ötleşler Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Ankara'da "Ötleşler Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak, bazıları tutuklu 85 sanık hakkında 3 yıldan 42 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, suç örgütünün elebaşı Bekir Ötleş ile oğulları Arif ve Yavuz Ötleş de sanık olarak yer aldı.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 3 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çektiği klipte suç örgütü üyelerine yer veren şarkıcı B.K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İddianamede, suç örgütünün, Altındağ'da faaliyet göstermekle beraber alanının bu bölge ile sınırlı olmadığı, faaliyette olduğu yerlerde silahlı gücünü kullanarak korku saldığı aktarıldı.

Uyuşturucu geliri not defterinde

İddianamede, suç örgütüne ait birçok uyuşturucu tezgahının bulunduğu, bu tezgahlarda "torbacı" diye tabir edilen kişileri 100-150 lira karşılığında yevmiye usulüyle çalıştırdıkları belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen bir not defterinin incelendiği kaydedilen iddianamede, örgüt mensuplarının uyuşturucu ticareti ve bu ticaretten elde edilen gelirle ilgili detaylı notlar tuttuğu bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün elebaşlarından Arif Ötleş'in, deşifre olmamak için etrafında bulunan yardıma muhtaç kişilere yardım ettiği, bu nedenle bazı kişilerce kendisine sempati duyulduğu, bu kişilerin örgütsel bağlantıyla ilgili bilgi vermediği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen suç örgütü üyelerinden M.E, Bekir Ötleş'in, örgütü 2 oğlu ve damadı aracılığıyla yönettiğini, Yenidoğan semtinde bu kişilere ait 2 kahvehane ile 1 emlak dükkanının bulunduğunu ve işlerin buradan yürütüldüğünü söyledi.

Evinde ele geçirilen uyuşturucu hapı örgüt yöneticilerinden Taner Öztaş'ın saklaması için kendisine verdiğini iddia eden M.E, suç örgütü yöneticilerinin bağlılığı artırmak için zor durumda kaldıklarında üyelerine maddi destek verdiğini ancak yanlış yaptığını düşündükleri kişilere karşı acımasız davrandıklarını, bu nedenle öldürülen kişiler olduğunu söyledi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1,5 yıllık takibin ardından 2018'in Mart ayında, "Beko dayı" lakaplı Bekir Ötleş'in elebaşı olduğu suç örgütüne operasyon düzenlemişti.

Bekir Ötleş ile çok sayıda çete üyesinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suç örgütüne yönelik farklı zamanlarda da operasyonlar yapılmıştı. Cumhuriyet savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturmada şüphelilerden 22'si, sevk edildiği sulh ceza mahkemesince tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suç örgütünün adı, üyelerden bazılarının internette yayınlanan müzik klibinde rol almasıyla gündeme gelmişti.