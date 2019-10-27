Son Dakika Haberleri: Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama
Son Dakika Güncel Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

34 dakika önce

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklamaANKARA'da son 10 günde 5 otomobili çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

ANKARA'da son 10 günde 5 otomobili çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri, akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ'da park halindeki 5 otomobilin 10 gün içerisinde çalınması sonrası çalışma başlattı. Ekipler, otomobillerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelileri belirlendi. 5 şüpheliden biri ise akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi. Ayrıca 5 şüphelinin, çalıntı otomobillerin akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçalarını sökerek sanayi sitesinde sattıkları belirlendi.

ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ

Polis otomobilleri çaldığı belirlenen E.K, M.A, M.E, H.İ.Ş ve G.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 5 otomobil ile sökülerek satılan parçaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son pişmanlık fayda etmedi..."Uyuşturucu içiyoruz, pişmanız, bir daha içmeyeceğiz"
Donald Trump'ın "Büyük bir şey" oldu tweeti, kamuoyunu heyecanlandırdı DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri sosyal medyaya sızdı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere tepki gösterdi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 12:24:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]