Son Dakika Haberleri: Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

1 saat önce

Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın, System.String[]
Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başkent Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanında sobadan yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine dükkandaki 2 araç yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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