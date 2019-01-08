Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da bir sanayi sitesindeki oto tamir dükkanında çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başkent Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanında sobadan yangın çıktı.



Yangının büyümesi üzerine dükkandaki 2 araç yanmaya başladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

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