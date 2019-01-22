Son Dakika Haberleri: Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangını

Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangını

54 dakika önce

Başkent'te bir sanayi sitesi içinde bulunan oto tamir dükkanındaki yangın, hasara neden oldu.

Ankara'da Oto Tamir Dükkanında Yangını, System.String[]
Başkent'te bir sanayi sitesi içinde bulunan oto tamir dükkanındaki yangın, hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Mahallesi 1579'uncu sokakta bulunan bir oto tamir dükkanında gece yarısı, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, iş yerinin çatısını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, iş yeri içerisinde mahsur kalan olup olmadığının tespiti için arama çalışması yapıldı. Yangın esnasında dükkanın boş olması, yaralanma veya can kaybını önledi. İki katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangın, dükkanda hasara neden oldu.

Yangına müdahale sırasında, iş yerine giren bir kediye itfaiye erlerinin gösterdiği şefkat de kameralara yansıdı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

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