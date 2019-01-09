Ankara'da Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Adapazarı
'ndan Ankara istikametine giden Mustafa Hasanoğlu'nun kullandığı 34 JC 9014 plakalı VİB Turizm'e ait yolcu otobüsü, TEM Otoyolu'nun İne Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Hasan Demir
yönetimindeki 01 C 4970 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.
Kazada, otobüs sürücüsü Hasanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yolculardan 8'i yaralandı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.