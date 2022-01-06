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Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

06.01.2022 07:20

Son dakika haberleri: Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi.

Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

ANKARA - Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde ise sanki şoför ile köpeğin boks maçını anımsatan hareketler yaptığı görüldü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü'nde çalışan EGO otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullancılar ise bu durumu eğlenceli buldu.

Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada
Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

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Ankara, Boks, işçi, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada - Son Dakika
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