Ankara'da otobüse binemeyen yolcular, durakta yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından Ankara'da, yolcu otobüslerinde bu karara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Otobüse binemeyenlerin duraklarda oluşturduğu yoğunlukta ise sosyal mesafe unutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasında, tüm illerdeki toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Ankara'daki toplu taşıma araçlarında ise sabah saatlerinde, bu karara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. EGO otobüslerinde koltuk sayısı kadar yolcu, özel halk otobüsleri ile metroda ise az sayıda ayakta yolcu görüldü. Duraklar da kapasite sınırlaması nedeniyle otobüslere binemeyen yolcularla doldu. Peş peşe birkaç otobüse doluluk nedeniyle alınmayan yolcular, otobüslere binebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada sosyal mesafe de unutuldu.

'2 OTOBÜS KAÇIRDIM'

İşine gidebilmek için Kızılay'daki Bakanlıklar durağında otobüs bekleyen bir yolcu, "Ayakta yolcu hiç almıyorlar. Evimin oradaki durakta 15- 20 dakika kadar bekledim, 2 otobüs kaçırdım. Birçok kişi vardı durakta, sadece ben binebildim. Diğer arkadaşlar kaldı. Orası kuyruk olmuştu bayağı" dedi.