Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

1 saat önce

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı.

Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, System.String[]

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araç otobüse arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran araç sürücüsü, sağlık ekiplerince kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak İzzet Mertcan'ın kullandığı 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü, içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, kalbi duran araç sürücüsüne ambulansta dakikalarca kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen sürücü Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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