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Ankara'da Otobüste Kadınlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Ankara'da Otobüste Kadınlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü

Ankara'da seyir halindeki bir belediye otobüsünde, bir kadın yolcunun şoföre yavaş gitmesini istemesi üzerine başka bir kadın yolcuyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve otobüsteki diğer yolcular tarafından ayırıldı. Olay, bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

22.11.2023 - 07:08,
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Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünde şoförden daha yavaş gitmesini isteyen kadın yolcuya, başka bir kadın yolcunun "Sen şoföre karışamazsın" diye tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

"ŞOFÖRE KARIŞAMAZSIN" KAVGASI

Olay akşam saatlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe- Ulus otobüsünde meydana geldi. Otobüs seyir halindeyken bir kadın yolcunun şoföre seslenerek, "Biraz yavaş gidin" şeklinde uyarısı üzerine başka bir kadın yolcu "Sen şoföre karışamazsın" diye karşılık verdi.

BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları, otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Ankara, Ulaşım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Otobüste Kadınlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Otobüste Kadınlar Arasında Tartışma Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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