Ankara'da otogarda 'koronavirüs' tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Ankara'da otogarda 'koronavirüs' tatili yoğunluğu

6 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, okulların tatil edilmesi üzerine Ankara'da öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti.

Ankara'da otogarda 'koronavirüs' tatili yoğunluğu, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, okulların tatil edilmesi üzerine Ankara'da öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısının ardından, okulların tatil edildiğinin açıklanması üzerine Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmeleri'nde (AŞTİ) öğrenci yoğunluğu yaşandı. Şehir dışından eğitim için gelen lise ve üniversite öğrencileri, memleketlerine gitmek için bilet kuyruğuna girdi. Bilet almak için sıra bekleyen öğrenciler koronavirüs salgını nedeniyle bir an önce evlerine dönmek istediklerini söyledi.

Tatil haberinin duyulması üzerine yoğunluğun arttığını belirten gişe görevlisi İlktuğ Abaydı, "Şu anda çok büyük bir yoğunluk var. Telefonlara dahil yetişemiyoruz. Elimizden geldiğince tüm bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Genelde öğrenciler memleketine gitmeye çalışıyor" dedi.

AŞTİ'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

AŞTİ'de yaşanan yoğunluk üzerine, terminal görevlileri de dezenfekte çalışması başlattı. Görevliler, özel kıyafetlerle temizlik çalışması yaptı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:05 Kaynak: DHA
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