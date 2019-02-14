Son Dakika Haberleri: Ankara'da Otomobil, 50 Metreden Uçtu: 2 Yaralı

Ankara'da Otomobil, 50 Metreden Uçtu: 2 Yaralı

26 dakika önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkıp yaklaşık 50 metre yükseklikten uçarak park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı.

Ankara'da Otomobil, 50 Metreden Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkıp yaklaşık 50 metre yükseklikten uçarak park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Sancaktepe Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 AND 92 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Kaldırımı aşıp Elif Ekşi Parkı'na giren otomobil, buradaki ağacı devirerek yaklaşık 50 metre yükseklikten 1576. Cadde'ye uçtu. Burada, park halindeki 06 KK 858 plakalı otomobile çarpan araçtaki Menderes Sezen ile bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kazanın yaşandığı caddeye bariyer konulmasını istediklerini belirten mahalle sakinlerinden Gül Gürbüz, "Kazanın sesini duydum. Hemen olay yerine geldim, ortalık toz ve duman olmuştu. Yukardan gelip, parktan aşağı uçmuş. Biz buraya bariyer konulmasını istiyoruz" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:16 Kaynak: DHA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
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