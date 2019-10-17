Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı

Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı

1 saat önce

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü.

Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı, System.String[]

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önündeki alt geçitte meydana geldi. Kızılay yönüne giden, Engin Aktekin hakimiyetindeki 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide düştü. Kazada, sürücü Aktekin ile yolcu B.H. ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Takla atan otomobilden kopan parçalar, Emre A. hakimiyetindeki 06 FV 1897 plakalı araca çarparak maddi hasara neden oldu. Öte yandan kaza anına şahit olan bazı vatandaşlar, hurda yığınına dönen otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini iddia etti. Otomobiller çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Munzur Üniversitesi'nde üretilen otomobil, 1 lirayla 100 km yol katediyor Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:06:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil alt geçide düştü: 2 ağır yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]