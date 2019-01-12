Ankara'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 4 Yaralı
54 dakika önce
Ankara'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ankara
'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Avcı
idaresindeki 10 BM
589 plakalı otomobil, Çankaya
ilçesi Kavaklıdere
Mahallesi Atatürk Bulvarı
'ndaki İsviçre
Büyükelçiliğinin önünde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis
, polis ve itfaiye ekipleri geldi.
Kazada otomobilin arka koltuğundaki kimliği henüz belirlenemeyen bir yaralı, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan sürücü Avcı ile kimlikleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi de ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı bir saat tek şeritten sağlanırken hasar gören araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Devrilen aydınlatma direğini kaza yerinden kaldıran ekipler, direğe bağlı elektriği de kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:04 Kaynak: AA
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