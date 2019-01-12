Ankara'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, 4 Kişi Yaralandı

ANKARA'da, bir otomobilin, İsviçre
Büyükelçiliği önündeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aracın arka koltuğunda sıkışan bir yolcu, uzun uğraşlar sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece yarısı Çankaya
ilçesinde meydana geldi. Mehmet Avcı
idaresindeki 10 BM
589 plakalı otomobil, Kavaklıdere
Mahallesi Atatürk Bulvarı
'ndaki İsviçre Büyükelçiliği önünde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç, yolun ortasına savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin arka koltuğunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sıkıştı. Araç
içinde sıkışan kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan sürücü ile kimlikleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi de olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda trafik akışı yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, hasar gören araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Devrilen aydınlatma direğini kaza yerinden kaldıran ekipler, direğe bağlı elektriği de kesti. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Ankara