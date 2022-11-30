Ankara'da korkunç kaza: Cayır cayır yanan otomobil içindeki gençler feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Ankara'da korkunç kaza: Cayır cayır yanan otomobil içindeki gençler feci şekilde can verdi

30.11.2022 11:22

Ankara'nın Evren ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarpmasının ardından bir anda alev aldı. Bu sırada otomobilde bulunan ve yaşları 20 ile 18 olduğu öğrenilen Beyza Yiğitol ile İnci Nur Durmuş hayatını kaybederken yine araçta bulunan Erkan Temir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saat 01.30 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında meydana gelen kazada, Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih Temir yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, sürüklendi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ AMA 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Sürücü Temir, kaza sırasında araçtan yola savruldu. Otomobilde ise yangın çıktı. Araçta bulunanlardan Erkan Temir (23), çevredekiler tarafından çıkarıldı, Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise otomobilde sıkıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Beyza Yiğitol ve İnci Nur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİŞİ DE HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Temir de hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatih Temir, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA
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Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da korkunç kaza: Cayır cayır yanan otomobil içindeki gençler feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da korkunç kaza: Cayır cayır yanan otomobil içindeki gençler feci şekilde can verdi - Son Dakika
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