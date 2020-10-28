Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika

Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü

28.10.2020 02:18
Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, System.String[]

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada sürücü Doğan Demirci hayatını kaybetti.

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada sürücü Doğan Demirci hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Sincan yönüne giden Doğan Demirci yönetimindeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırım kenarında duran belediye çöp kamyonuna arkadan hızla çarptı. Otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Doğan Demirci araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Demircinin cansız bedeni itfaiye, ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü
Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü
Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü

Etimesgut, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü - Son Dakika

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