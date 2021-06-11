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ANKARA'DA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika

ANKARA'DA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

11.06.2021 11:31
ANKARA'DA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ 2'Sİ AĞIR 4 YARALI, System.String[]

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye düştü.

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye düştü. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Samsun Yolu'nun Kayaş mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 06 FL 7706 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü ve araç içindeki 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil, Ankara, Samsun, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA'DA OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ 2'Sİ AĞIR 4 YARALI - Son Dakika


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