Ankara'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
33 dakika önce
Ankara'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Ankara
'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sakine Y'nin kullandığı 06 BFC 842 plakalı otomobil, Kuzey Yıldızı TOKİ konutları yol ayrımında şarampole devrildi.
Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobil Günebakan
Sokak ve Kuzey Yıldızı Vadisi içinde bulunan iki ayrı yolu aşarak Ankara Büyükşehir Belediyesi
Gençlik Merkezi binası önünde ters dönerek durdu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Sakine Y. 112 Acil Servis
ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada hasar gören otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:50 Kaynak: AA
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