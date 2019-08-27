Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara'da otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı

1 saat önce

Ankara'da duvara çarpan otomobildeki 4 kadın öğretmen yaralandı.

Ankara'da otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı, System.String[]

Ankara'da duvara çarpan otomobildeki 4 kadın öğretmen yaralandı.


Kaza, Çankaya ilçesi İncek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GPB 48 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesinin duvarına çarptı. Kazayı gören okulun güvenlik görevlisi ve öğretmenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kazada sürücü ve ön koltukta oturan yaralı, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada arka koltukta oturan kadınlar ise hafif yaralandı. Kazada yaralanan 4 kadın öğretmen, ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.


Yoldaki uzun fren izleri dikkat çekerken, kazaya başka bir unsurun etki edip etmediği yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkacak. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı
Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanıyor, yerini zincir marketler alıyor Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın: Sonum Emine Bulut gibi olacak Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil duvara çarptı: 4 öğretmen yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]