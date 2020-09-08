Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp ambulansla hastaneye sevk etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İ.P. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.A. idaresindeki 06 TRA 20 plakalı otomobil, Yenimahalle ilçesinde Suadiye Caddesi'nden Akın Caddesi istikametinde seyrederken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Ankara 'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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