Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı

Ankara\'da otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı
Son Güncelleme: 23.01.2021 07:58

ANKARA'da otomobil hırsızlığı çetesine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da otomobil hırsızlığı çetesine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı.

Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Keçiören'de otomobil hırsızlığı yapan, çaldıkları otomobil ve taksilerin camını kırarak içerisindeki teyp, para ve değerli malzemeleri çalan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 8 ayrı suça karışan çete üyelerine yönelik, polis ekiplerinin yaptığı 35 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu K.K., E.Y ve K.K isimli şüphelilerin, çaldıkları otomobilleri bir süre sonra terk ettikleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan saha çalışması sonucu ikametleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA

Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı - Son Dakika
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