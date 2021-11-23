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Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

23.11.2021 21:23

Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 VB plakalı otomobil ile 06 HE 5809 plakalı kamyonet Destek Caddesi ile Yeşilova Mahallesi kesişimindeki sokakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 06 VB 342 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişinin ve kamyonetin şoförünün yaralandığını belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kamyonet, Otomobil, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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