Ankara'da, otomobil park halindeki kamyona çarptı 1 yaralı - Son Dakika

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Keçiören ilçesi Basın Caddesi'nde meydana geldi. İncirli yönünde giden Emre Ş. yönetimindeki 06 DC 0206 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak park halindeki 06 BUL 293 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Emre Ş., otomobil içerisine sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis kaza hakkında soruşturma başlattı.