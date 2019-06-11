Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
4 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:21 Kaynak: AA
'nın Beypazarı
ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Taşkıran
(26) idaresindeki 06 BFZ 04 plakalı otomobil, ilçenin Yoğunpelit Mahallesi'ndeki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra aynı araçtaki Sinem Taşkıran (18) ile Melike Koçak
(20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vinç ile şarampolden alınabilen otomobil ise trafik ekiplerince çekildi.
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