Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

4 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Taşkıran (26) idaresindeki 06 BFZ 04 plakalı otomobil, ilçenin Yoğunpelit Mahallesi'ndeki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra aynı araçtaki Sinem Taşkıran (18) ile Melike Koçak (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vinç ile şarampolden alınabilen otomobil ise trafik ekiplerince çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:21 Kaynak: AA
Taşkıran, Beypazarı, Ankara, Güncel
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