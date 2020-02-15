Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

6 saat önce

ANKARA'da şarampole yuvarlanarak hurda yığınına dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

ANKARA'da şarampole yuvarlanarak hurda yığınına dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Şükrü A. yönetimindeki 06 MBJ 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü A. ile yanında bulunan Adem A., araçta sıkışarak yaralandı. Haber verilmesiyle gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, aracın üst kısmını keserek, Şükrü A. ve Adem A.'yı çıkardı. Yaralılar, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeri

-Hurdaya dönen otomobil

- Polis ekiplerinin çalışması

-Yol

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,


Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
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