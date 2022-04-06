Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

06.04.2022 11:22

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Beypazarı ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Bayburt'a giden Bayram Kaya (43) yönetimindeki 69 AAD 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kaya ile araçta bulunan Hatice Güneş (54) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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