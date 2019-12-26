Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı 1 yaralı

6 saat önce

Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı: 1 yaralıANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil önce sol şeritte çalışma yapan yol temizleme aracına, ardından da aynı yönde giden panelvana çarptı.

Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı: 1 yaralı

ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil önce sol şeritte çalışma yapan yol temizleme aracına, ardından da aynı yönde giden panelvana çarptı. Kazada, otomobil içerisinde sıkışan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Keçiören yönüne giden Baki Tolunay Özdemir yönetimindeki 06 SJ 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak en sol şeritte yol temizliği yapan Murat Eskibağcı hakimiyetindeki 06 BN 3140 plakalı belediye temizlik aracına ve aynı yönde giden Mert Özer yönetimindeki 06 GE 1610 plakalı panelvana çarptı. Özdemir, hurdaya dönen otomobilin şoför mahallinde sıkıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan Özdemir, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 2 şeridin araç geçişine kapandığı Kazım Karabekir Caddesi'nde, kazalı araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı 1 yaralı

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı
Esenler'de zikzak çizen sürücü zincirleme kazaya neden oldu Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı

Son Dakika Haberleri
12:06 İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SAHTE PARFÜMLER SERGİLENDİ - Son Dakika
12:06 Elektrik panosuna giren sansar, telef oldu - Son Dakika
12:06 Erdoğan: "Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesi'yle herhangi bir ilgisi yoktur. - Son Dakika
12:06 Antalya'da yaşlı kadının çantasını çalmak isteyen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
12:01 Yaşanan kaza sonrası halk otobüsleri denetimi arttı - Son Dakika
11:29 Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Son Dakika
11:22 Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 12:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]