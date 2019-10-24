Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil trafik ışığı ve ağaca çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil trafik ışığı ve ağaca çarptı: 3 yaralı

Ankara'da otomobil trafik ışığı ve ağaca çarptı: 3 yaralı

7 dakika önce

Ankara'da otomobil trafik ışığı ve ağaca çarptı: 3 yaralıANKARA'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, trafik ışığına ve ağaca çarptı.

Ankara'da otomobil trafik ışığı ve ağaca çarptı: 3 yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, trafik ışığına ve ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kazım Özalp Mahallesi Çankaya Köşkü önünde meydana geldi. Uğur Mumcu Caddesi'nden Atakule yönünde giden Rıfat G. hakimiyetindeki 06 DL 7157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik direğine ardından da savrularak kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Rıfat G. ile Eray E. ve Halil C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Ankara'da otomobil trafik ışığı ve ağaca çarptı: 3 yaralı

Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:37 Kaynak: DHA
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