Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Ankara'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

32 dakika önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Nallıhan yönüne giden Efrail Erol yönetimindeki 06 NCN 20 plakalı otomobil, Aşağıballıca Mahallesi yol ayrımında, park halinde bulunan 06 NDA 55 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Otomobilde bulunan Derya (34) ve oğlu Efekan Erol (14) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile oğlu Kadir Erol yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: AA
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