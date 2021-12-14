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Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

14.12.2021 07:06
Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin otomobillerinde yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin otomobillerinde yapılan aramada 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.A.'nın, kullanımı ve satışı kırmızı veya yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hapları yüklü miktarda temin ederek Keçiören'de satışını yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, E.A.'yı yakın takibe aldı. E.A. ve beraberindeki A.P. ile T.A.'nın kullandıkları otomobili takip eden ekipler, Güçlükaya Mahallesi Zileliler Sokak üzerinde durdurarak E.A., A.P. ve T.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada, satışı reçeteye tabi olan ve koliler içine gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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