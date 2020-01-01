Ankara'da otomobilin çarpması sonucu ölen 2 kadın toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da otomobilin çarpması sonucu ölen 2 kadın toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'da otomobilin çarpması sonucu ölen 2 kadın toprağa verildi

6 saat önce

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadın cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'da otomobilin çarpması sonucu ölen 2 kadın toprağa verildi, System.String[]

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kadın cenaze namazının ardından toprağa verildi.Kaza, 2019 yılının son günü sabah saatlerinde, Çankaya Dumlupınar Bulvarı Konutkent kavşağında meydana geldi. Özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan İlknur Çakmak (50) ile aynı sitede temizlik görevlisi olan Sefa Yıldırım (57) sabah işe gitmek için yola çıktı. Çakmak ve Yıldırım, yolun karşısına geçerken, Cumhur H. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı sitede çalışan ve aynı kazada hayatını kaybeden Çakmak ve Yıldırım için, yeni yılın ilk gününde Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yusuf (27) ve Yasin (23) adında 2 oğlu bulunan Sefa Yıldırım ile Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü'nde okuyan Fidan (20) adında kızı bulunan İlknur Çakmak'ın tabutlerı, cami avlusunda yan yana konuldu. Yıldırım ve Çakmak'ın yakınları, yazma örtülü tabutların başında gözyaşı döktü.

İlknur Çakmak'ın amcası Azmi Çakmak, "Sitede güvenlik görevlisiydi. İşe giderken o yoldan geçerken özel oto çarpıyor. Orada vefat ediyor ikisi de" dedi. Yıldırım ve Çakmak'ın cenazeleri öğle namazının ardından kılınan cenaze namazlarının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Sefa Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
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