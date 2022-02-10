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Ankara'da otomobilin çarptığı motokurye öldü - Son Dakika

Ankara'da otomobilin çarptığı motokurye öldü

10.02.2022 23:59
Ankara'da otomobilin çarptığı motokurye öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobil, Dikmen Caddesi üzerinde sipariş dönüşü iş yerine gitmekte olan Ahmet Rüştü Bayar'ın (22) kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil caddedeki apartmanın duvarına çarparken, İ.C. ve motokurye Bayar yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Rüştü Bayar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen İ.C, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Otomobil, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobilin çarptığı motokurye öldü - Son Dakika


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