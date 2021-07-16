Üye Girişi
Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

16.07.2021 16:22
Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Burak K. yönetimindeki 06 CAT 936 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Emniyet Kavşağı'nda, bisikletiyle giden Bilal Selçuk Ahmetceoğlu'na (19) çarptı.

Yaralanan Ahmetceoğlu, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Burak K, gözaltına alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Bilal Selçuk Ahmetceoğlu için hastane önünde askeri tören düzenlendi.

Törene, öğrencinin ailesi ve yakınları, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve askeri erkan katıldı.

Töreninin ardından Ahmetceoğlu'nun cenazesi, memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Bilal Selçuk, Üniversite, Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi 16:20 Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 16:18 Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım 16:08 Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi 16:04 Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı 16:01 Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu 15:57 Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu
Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı 15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi

Son Dakika Haberleri
16:09 Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde kaybolan uçak acil iniş yaptı, 17 kişi sağ olarak kurtuldu
16:08 Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
16:05 Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı
16:04 Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi
16:02 Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
16:00 Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı
15:58 Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı
15:57 Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu
15:56 Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı
15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı
Beşiktaş, Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı         
16:24
Almanya'daki sel felaketinin sebep olduğu ölümler artıyor! Sayı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinin sebep olduğu ölümler artıyor! Sayı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
16:19
Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı         
16:10
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun Covid-19'a yakalandı         
16:05
Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu         
16:03
Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı Son Dakika: Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşma sağladı         
15:59
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı         
12:25
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var         
11:45
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 16:37:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement