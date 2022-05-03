ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

03.05.2022 01:51

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak (60), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak (60), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sularında Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak'a, Kayaş yönüne seyir halinde olan O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı. Karatoprak metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı incelemede Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karatoprak'ın vefat haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü O.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ
ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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