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Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu - Son Dakika

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

19.09.2021 15:33

ANKARA'da '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla düzenlenen 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği kapsamında Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde bisiklet konvoyu oluşturuldu.

ANKARA'da '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' dolayısıyla düzenlenen 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliği kapsamında Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde bisiklet konvoyu oluşturuldu. Etkinlikte konuşan Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet "Hollanda'nın nüfusu 17 milyon. 22 milyon ise bisikleti var. Kentlerde elektrikli, dağ, şehir bisikletleri olmak üzere birçok bisiklet var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinliğe, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 200 kişilik grup, trafiğe kapatılan Aşkabat Caddesi'nde bisiklet sürdü.

'DAHA FAZLA BİSİKLETE BİNMEMİZ GEREK'

Etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, toplu taşıma araçlarının güvenli ve emniyetli olduğunu belirterek, "Emisyonların azaltılması ve hayatımızı daha sağlıklı hale getirebilmek için gereklidir. Bu da bir davranış değişikliği gerektirir, bunun içinde daha fazla bisiklete binmemiz, daha fazla toplu taşımayı kullanmamız ve daha fazla yürümemiz gerekir. Bunun sonucu olarak yol kazalarında ve hava kirliliğinde önemli bir azalma olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda yatırımlar yapmaktadır. Biz de Avrupa Birliği olarak sizlerle akıllı kentsel hareketlilik planı üzerinde çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ise Hollandalıların bisiklet sürmeyi çok sevdiklerini belirterek "Hollanda'nın nüfusu 17 milyon. 22 milyon ise bisikleti var. Kentlerde elektrikli, dağ, şehir bisikletleri olmak üzere birçok bisiklet var. Herkes bisiklete biniyor. Ankara'da ne kadar çok bisiklete binersek çevre için daha iyi olacak" diye konuştu.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da Ankara'da trafikte 1 milyon 600 bin adet araç olduğunu belirterek, hava kirliliği ve karbon emisyonunun azalması için bu rakamın düşmesi gerektiğini söyledi.

Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu
Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu

Bahçelievler, Bisiklet, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bisiklet konvoyu - Son Dakika
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