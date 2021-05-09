Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada - Son Dakika

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

09.05.2021 03:30

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kameradaANKARA'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

ANKARA'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının sözlü ve fiziki şiddete uğradığı ve olay yerindeki çocuğun da korkuyla ağladığı görüldü.

Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara- Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada

TEM Otoyolu, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada - Son Dakika


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