Son Dakika Haberleri: Ankara'da Oy Pusulalarının Okullara Dağıtılma İşlemi Başladı

Ankara'da Oy Pusulalarının Okullara Dağıtılma İşlemi Başladı

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala, Ankara'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.

Ankara'da Oy Pusulalarının Okullara Dağıtılma İşlemi Başladı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala, Ankara'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.

Bugün yapılacak 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Anadolu Lisesi'nde toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren buraya gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında okullarına gitti. Başkent'te saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oy pusulalarının siyah poşet içerisinde araçlara yüklenmesi

Araçların okuldan çıkması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Ankara, Güncel
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