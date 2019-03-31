Ankara'da Oy Pusulalarının Okullara Dağıtılma İşlemi Başladı
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala, Ankara'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala, Ankara
'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.
Bugün yapılacak 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya
ilçesindeki Anıttepe Anadolu Lisesi
'nde toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sabah
saatlerinden itibaren buraya gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında okullarına gitti. Başkent'te saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:42 Kaynak: DHA
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