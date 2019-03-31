Son Dakika Haberleri: Ankara'da Oylar İlçe Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

Ankara'da Oylar İlçe Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

1 saat önce

Ankara'da sayılan oylar İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gelmeye başladı.

Ankara'da Oylar İlçe Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı, System.String[]
Ankara'da sayılan oylar İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gelmeye başladı.

Ankara'nın ilçelerindeki okullarda sayılan oylar, polis koruması eşliğinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının bulunduğu alanlara getirilmeye başlandı.

Saatler ilerlerken, Ankara'nın bir çok ilçesinde açılan sandıklardan çıkan oylar, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına getirilmeye başlandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:32:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Oylar İlçe Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]