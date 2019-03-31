Ankara'da Oylar İlçe Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı
1 saat önce
Ankara'da sayılan oylar İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gelmeye başladı.
Ankara'da sayılan oylar İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gelmeye başladı.
Ankara'nın ilçelerindeki okullarda sayılan oylar, polis koruması eşliğinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının bulunduğu alanlara getirilmeye başlandı.
Saatler ilerlerken, Ankara'nın bir çok ilçesinde açılan sandıklardan çıkan oylar, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına getirilmeye başlandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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