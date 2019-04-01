Son Dakika Haberleri: Ankara'da Oyları Sobada Yaktığı İddia Edilen 2 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da Oyları Sobada Yaktığı İddia Edilen 2 Kişi Gözaltına Alındı

42 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oyların sayımı sırasında muhtar oy pusulalarını sobaya atarak yaktığı iddia edilen muhtar adayı ve yakını gözaltına alındı.

Ankara'da Oyları Sobada Yaktığı İddia Edilen 2 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde oyların sayımı sırasında muhtar oy pusulalarını sobaya atarak yaktığı iddia edilen muhtar adayı ve yakını gözaltına alındı.

İlçeye bağlı 104 seçmenli Oyumiğde Mahallesi'nde dün oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıktaki oylar görevliler tarafından sayım için çıkartıldı.

İddiaya göre, akraba olan iki muhtar adayının yarıştığı seçimde, oyların tasnifi sırasında adaylardan Ü.T'nin kuzeni M.T. muhtar oy pusulalarını alarak yanan sobanın içerisine attı.

Haber verilmesi üzerine muhtar adayı Ü.T. ve M.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından bu mahalledeki muhtarlık seçiminin iptal edildiği, seçimin haziran ayında tekrarlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Yiğitli, Yılmaz ve Tuğla mahallelerinde eşit oy alan muhtar adayları arasında İlçe Seçim Kurulu tarafından kura çekiminin yapılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:44 Kaynak: AA

Çubuk, Ankara, Güncel
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