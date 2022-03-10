Ankara'da özel halk otobüsleri yeniden seferlere başladı - Son Dakika
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Ankara'da özel halk otobüsleri yeniden seferlere başladı

10.03.2022 17:52
Ankara'da özel halk otobüsleri yeniden seferlere başladı

Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası, bugün kontak kapatan özel halk otobüsü esnafının yeniden seferlere başladıklarını bildirdi.

Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası, bugün kontak kapatan özel halk otobüsü esnafının yeniden seferlere başladıklarını bildirdi.

Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esnafımızın geçim kaynağı otobüslerinin çalışabilmesi için gerekli destekleri veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve süreci bizzat takip eden İYİ Parti Grup Başkanımız Sayın Adnan Beker'e teşekkür ederiz. Araçlarımız çalışmaya başlamıştır. Aksaklık için özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Halk Otobüsü, Esnaf Odası, Ankara, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da özel halk otobüsleri yeniden seferlere başladı - Son Dakika


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