Ücretsiz ulaşım krizi büyüyor! Şoförlerden Mansur Yavaş'ın restine rest

Sürpriz ziyaretin arka planında iki tarafın da farklı bir amacı var

Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gelir desteğinin devamı için sunulan önergenin reddedilmesi sebebiyle şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımama kararını uygulamaya başladı.

KARAR NEDEN ALINDI?

Şoförlere göre bu karar, 95 gündür gelir desteği olmadan ücretsiz taşımacılık hizmeti vermeleri ve artan giderlerini karşılayamamaları nedeniyle alındı. Özel halk otobüsleri, gazi ve şehit yakınlarıyla basın mensupları harici 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini kabul etmemeye başladı. Kararın ardından şoförler 65 yaş üstü bireylerin de arasında bulunduğu bazı ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini tam kart kullanmaları ya da nakit ödeme yapmalarını istedi.

"BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ"

Özel halk otobüsü şoförü Ali Tuncay, AA muhabirine, bundan sonra polis, basın, zabıta, şehit yakınları dışındakileri ücretsiz taşımayacaklarını belirtti. Vatandaşın kendilerine anlayış gösterdiğini ifade eden Tuncay, "Bizi desteklemelerini istiyoruz, ondan sonra taşırız." dedi.

GELİR DESTEĞİNİN DEVAMINI İSTİYORLAR

ABB'den gelir desteğinin devamını istediklerini kaydeden Aydoğan, aksi halde kazançlarının olmadığını dile getirdi. Şoför Berat Ayhan da birçok ücretsiz biniş kartı kullanıcısını belediye otobüslerine yönlendirdiklerini, nakit ödeme yapmak isteyenlerin yerine de yardımcı olmak için kart bastıklarını anlattı.

"TEKRAR ÜCRETSİZ OLMASINI İSTİYORUZ"

Halk otobüsüne bindiğinde ücret ödemesi gerektiği söylenen 70 yaşındaki Yakup Yücel ise "Bize yazıktır. İki günümüz kaldı, o günlerde de eziyet ediliyor. Tekrar ücretsiz olmasını istiyoruz." dedi.

Yetkililerden şoförlere destek verilmesini ve uygulamanın eski haline dönmesini isteyen 74 yaşındaki Ahmet Delibaş da "Sokullu'dan geldim. 65 yaş üstüyüm, bedava biniyordum. Hepsi 'Geçersiz' dedi." diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ RESTİ ÇEKTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego'nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL'ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır. Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62.maddesine aykırı olarak Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.