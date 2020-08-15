Ankara'da Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafı için indirim - Son Dakika

Ankara'da Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafı için indirim

UKOME kararıyla Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafının durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 indirim yapılması onaylandı.

Ankara'da Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafı için indirim, System.String[]

UKOME kararıyla Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafının durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 indirim yapılması onaylandı.

Başkentin 12 ilçesinde toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafından alınan durak katılım bedellerinde ortalama yüzde 20 oranında indirime gidildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirim kararı onaylandı.

UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, Başkentte toplu taşımacılık hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri bundan sonra her ay ödedikleri durak katılım bedelini ortalama yüzde 20 indirimli ödeyebilecek. Toplam 248 araç işleticisi bundan sonra araç başına yıllık ortalama 600 TL ile 2 bin 150 TL tutarında indirimden yararlanacak. - ANKARA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:46

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara'da Özel Toplu Taşıma Kooperatifleri esnafı için indirim - Son Dakika Ekonomi
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