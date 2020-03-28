Ankara'da 'pandemi' kararları - Son Dakika
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Ankara'da 'pandemi' kararları

6 saat önce

ANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri bugün saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir.

Ankara'da 'pandemi' kararları, System.String[]

ANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri bugün saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir. İlimize gelecekleri bildirilen yolcuların ise il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir" denildi.

Ankara İl İdare Kurulu, ardından da İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile ilgili Ankara'da yapılan çalışmalar ve hazırlıkların değerlendirildiği bildirildi.

'OTOBÜS SEFERLERİ VALİLİĞİMİZİN İZNİ İLE YAPILABİLECEKTİR'

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Pandemi Genelgesi ve İçişleri Bakanlığı Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ile ilgili ek genelge doğrultusunda alınan kararlar, şöyle aktarıldı:

"Ülkemizde vaka sayısındaki artışı devam eden Covid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri, 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir. Bu izin, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirler arası yolculuk yapması durumlarında verilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurulları'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar; talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde, 'Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir. Seyahat İzin Kurulları'nca, Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacaktır. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında, sağlık kontrol noktaları oluşturulacak ve yolcular, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır."

'İL GİRİŞLERİNDE KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Seyahat İzin Kurulları'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerdeki adreslerini belirten yolcu listelerinin, gidilecek ildeki valiliğe bildirileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimize gelecekleri bildirilen yolcuların ise, il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler, 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır. Yolculuğuna izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında ancak ilimiz otogarlarında duracak ve seyahat etmesine izin verilen yolcuları, kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaktır. İzinsiz yolculukların önlenmesi için yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler alınacaktır. Otobüslerin güzergahlarında mola yerleri, hijyen kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır. Alınan kararların, tedbirlerin uygulanması kolluk ve ilgili diğer birimler tarafından takip edilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:38 Kaynak: DHA

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