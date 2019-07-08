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ANKARA'DA PARK ALANINDA YANGIN OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYIP TAŞIDILAR

1 saat önce

ANKARA'da, park alanında çıkan yangında, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü.

ANKARA'da, park alanında çıkan yangında, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Olay yerinde park halinde araçları bulunan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla otomobilleri kucaklayıp yangın yerinden uzaklaştırdı.
Yangın, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Zafertepe Mahallesi Ali Kızıltuğ Parkı'ndaki kuru otlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm parka yayılırken, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Parkta oturanların panik anları kameralara yansıdı.
OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYARAK YANGINDAN UZAKLAŞTIRDI
Ayrıca, olay yerinde park halinde bulunan otomobiller de sürücüler ve mahallelinin yardımıyla kucaklanarak yangın yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
ANKARA'DA PARK ALANINDA YANGIN OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYIP TAŞIDILAR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:55 Kaynak: DHA
Çankaya, Güncel
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