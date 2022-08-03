Ankara'da araçta kendini vuran kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ankara'da araçta kendini vuran kadın hastaneye kaldırıldı

03.08.2022 15:56
Ankara'da araçta kendini vuran kadın hastaneye kaldırıldı

Ankara'da park halindeki aracın içerisinde silahı başına dayayarak ateşleyen kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da park halindeki aracın içerisinde silahı başına dayayarak ateşleyen kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi Bostancık Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, F.A. isimli kadın yol kenarında park halindeki 46 ZD 576 plakalı araç içerisinde silahla kendini başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın tanıklarından Ahmet Kılınç, "Bir ses geldi, silah sesi duyduk. Çıktığımda yan komşumuzdaki ablaların burada feryat ettiğini duyduk. Arabanın içindeki kadının ailevi sebeplerden dolayı intihar ettiğini duyduk. Aracın yanına gittiğimde başında yara açıldığını ve kanların aktığını gördüm. O anda da ambulans geldi. Polis arkadaşlar olaya müdahale etti. Ambulans gelince de hemen sedyeye alıp hastaneye götürdüler. Hayati tehlikesi ne durumda bilmiyoruz şu anda. Sol tarafından ateş ettiği söyleniyor" şeklinde konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ağustos 2022 Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Altındağ, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da araçta kendini vuran kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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