Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında Fatih Ayyıldız'ın kullandığı 34 EL 0740 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 ACB 820 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaynak: AA

Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.