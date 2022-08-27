Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı

27.08.2022 12:50
Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Ankara'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında Fatih Ayyıldız'ın kullandığı 34 EL 0740 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 ACB 820 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı.

Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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