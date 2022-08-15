Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı

15.08.2022 01:15
Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da park yeri tartışması sebebiyle tartıştığı komşu dükkan sahibi Murat Ulaş Kanbur'u bıçaklayarak öldüren Yunus Ergü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da park yeri tartışması sebebiyle tartıştığı komşu dükkan sahibi Murat Ulaş Kanbur'u bıçaklayarak öldüren Yunus Ergü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan bir gün önce ise Ergü ve beraberindekilerin Kanbur'un dükkanına giderek tartışma çıkardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Yeğeninin ölümüne feryat eden dayı Yakup Kanbur ise, olayın park meselesi yüzünden değil kişisel çıkar sebebiyle yaşandığını ileri sürdü.

İddialara göre, doğalgaz bakım firması çalışanı olan Murat Ulaş Kanbur (39), aracını dükkanının önünde park edebilecek bir yer bulamadı ve yan taraftaki çay ocağının önündeki dubayı kaldırarak aracını park etti. Bunun üzerine çay ocağı çalışanı Yunus Ergü (30) ve beraberindeki birkaç kişi ile Kanbur arasında tartışma çıktı. Mahalleli tarafından kısa sürede yatıştırılan tartışmanın ardından Yunus Ergü, ertesi gün tekrar Kanbur'un dükkanına gelerek tartışma çıkarttı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ergü yanında getirdiği bıçağı Kambur'un karnına saplayarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. Evli ve iki çocuk babası olan Murat Ulaş Kanbur memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Kanbur'un dayısından cinayetin planlı işlendiği iddiası

Öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un dayısı olan Yakup Kanbur ise cinayeti çay ocağı sahibi olan Halil P.'nin azmettirdiğini ileri sürdü. Dayı Kanbur, Halil P.'nin, yeğeninin dükkanına göz koyduğunu ve bu sebepten ötürü çalışanı Yunus Ergü'ye cinayet için talimat verdiğini ileri sürdü. Cinayetin yaşandığı yerde sinirlerine hakim olamayarak çevredekilere feryat eden dayı Kanbur, suçluların tamamının yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Yeğeninin hastaneye götürüldüğü ambulansın içerisinde Halil P.'nin eşinin de olduğunu söyleyen Kanbur, genç adamın ölümünün üzerine Halil P.'nin eşinin hızla hastaneden uzaklaştığını iddia etti.

"Yeğenimi kalbinin altından bıçaklayarak yaralıyorlar"

Acılı dayı Yakup Kanbur, saldırganların hepsinden şikayeti olduklarını belirterek, "Bir gün önce tartışma çıkıyor. Herkes park yeri tartışması yüzünden çıktığını söylüyor ama öyle değil. Halil P. denen çaycı, buralara komple hükmetmek ve yeğenimi de bu dükkandan atmak için önceki gün 4-5 kişiyle gelerek tehdit etmiş. Ertesi gün yeğenime tuzak kuruyorlar. Yeğenimi kalbinin altından bıçaklayarak yaralıyorlar. Yeğenim orada son nefesini veriyor. Azmettirici ardında 2 tane yetim bıraktı. Saldırganların hepsinden şikayetçiyiz. Bulunmalarını istiyoruz. Saldırganın karısı da ambulansa binip yeğenimi hastaneye götürüyor. Öldüğünü öğrenince de kaçıp gidiyor. O şahsın da sorgulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tartışma anı kamerada

Öte yandan, Yunus Ergü ve beraberindekilerin olaydan 1 gün önce Kanbur'un dükkanına gittikleri ve tartışma çıkarttıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA

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Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı Komşu dükkan sahibini öldüren çaycı tutuklandı; olay sonrası kaçışı kamerada Komşu dükkan sahibini öldüren çaycı tutuklandı; olay sonrası kaçışı kamerada
Kaynak: İHA

Murat Ulaş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park kavgası sebebiyle öldürülen Murat Ulaş Kanbur'un tartışma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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